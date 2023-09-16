Bilecik İl Özel İdaresi; köylerdeki su kaynaklı sorunların en kısa sürelerde çözülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından; Bekdemir, Söğüt Çaltı, Bozüyük Muratdere, Pazaryeri Güde köylerindeki içme suyu hat ve tesisleriyle ilgili bakım onarım çalışmaları, Yenipazar Yukarıçaylı köyünde ilave içme suyu çalışmaları ve Yukarıboğaz köyünde kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Söğüt Tuzaklı Köyü'nde içme suyu kaynağı ile ilgili çalışma sona ererken hattın bakım onarım çalışmalarına başlandı. İl Özel İdare'den yapılan açıklamada," Söğüt Hayriye ve Merkez Selöz ve Yenipazar Kavacık köylerimizde şebeke onarımı gerçekleştirilmiş, Merkez Gülümbe köyümüzde kanalizasyon hattı bakım onarımı tamamlanmıştır. Bunlara ek olarak köylerimizden gelen talepler üzerine içme suyu hatlarıyla ilgili kayıp kaçak tespitleri ve talep eden köylerimize usta ve araç yardımı, su nakli ve vidanjör hizmetleri sağlanmıştır. İlimizi etkileyen yangın afetlerinde de gerekli su nakli ve personel takviyesi sağlanmıştır" denildi.