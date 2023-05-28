Bilecik Milletvekilleri Halil Eldemir ve Yaşar Tüzün, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oylarını kullandı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, oyunu eşi Funda Eldemir ile Pazaryerine bağlı Bozcaarmut köyündeki 102 nolu sandıkta kullandı. Seçimlerin vatanda millete ve Bilecik’e hayırlı olmasını dileyen Eldemir, şuana kadar il genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise eşi Aysel Tüzün ve çocuklarıyla merkez Edebali Okulu 1116 nolu sandıkları oyunu kullandı. Tüzün, "2023 Cumhurbaşkanı seçiminin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, bu süreçte fedakarca emek veren sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.