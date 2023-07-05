Bilecik Müftülüğü ve TDV Bilecik Şubesi Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere umut oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 29 yıldır vekalet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bu yılda yurt içi ve yurt dışında Türk Milletinin emanetleri olan kurbanları keserek ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Bu kapsamda Bilecik Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi geçen sene olduğu gibi bu sene de Vekaletle Kurban Kesimi organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

140 hisse küçük baş vekaletle kurban kesimi gerçekleştirerek il merkezinde, ilçelerde ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi 350 aileye kurban etleri ulaştırıldı.