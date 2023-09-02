DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı’nın tamamlanarak su tutulduğunu müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başlayan Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı’nda depolanacak su ile 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

“Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı Sulaması” inşaatında da çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ‘ Projenin tamamlanmasıyla 10 Bin 700 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile 2023 birim fiyatları ile dekar başına 7 bin lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 75 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. ‘dedi.

Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı Sulaması işi kapsamında toplam boru hattı uzunluğu 44 bin metre olan HDPE ve 9 bin metre çelik borular ile yapılan iletim hattının, bugüne kadar 10 bin metre HDPE boruluk kısmı döşendi. Proje kapsamında 330 adet sanat yapısı imalatı tamamlanacak. İletim hattında kalan boruların döşenip işin 2024 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor.