Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Belediye Temizlik İşleri ekipleri, ilçe genelinde rutin olarak düzenlediği temizlik çalışmalarına devam ederken cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerları ekiplerce yıkandı.Sedat CEYLAN / PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi Temizlik ekipleri tarafından düzenlenen temizlik çalışması kapsamında, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerleri temizlendi. Gelişi güzel atılan atıklar ve çeşitli nedenlerle kirlenen çöp konteynerleri köpüklü sular ile yıkanarak temizlenirken, öte yandan dezenfekte de edildi.