Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 12 sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Sedat CEYLAN / BİLECİK (BİLECİK İGFA)

Bilecik Pazaryeri'nde 2022-2023 Eğitim öğretim yılını tamamlayıp mezun olan Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için okul bahçesinde kutlama programı gerçekleştirildi. Törende, 12. Sınıf öğrencilerinin aileleri de çocuklarının mezuniyetinin gururunu yaşarken, okul 1’incisi İlayda Çevik, mezuniyet kütüğüne 1’lik plaketi çaktı. Gerçekleşen programda öğrenciler mezun olmanın gururuyla yeni bir hayata atılmanın mutluluğunu yaşadı.

Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Kutluer diploma töreninde mezun olan öğrencilere “Ülkeniz için, kendiniz için yapabileceğiniz çok şeyler olduğunu biliyorsunuz. Yeni yaşamınızda kendinize hedefler koyarak geleceğinizi planlayın. Hepinize geleceğine umutla bakan bir toplumun insanlarıyla dayanışma içerisinde geçireceğiniz bir yaşam diliyorum” dedi.

Başarılı öğrencilere plaket takdim edilirken, mezun olan öğrencilere diplomaları Anaokul öğrencileri tarafından verildi.

Düzenlenen programa Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Müdürü Emrah Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci. Öğrenciler ve veliler katıldı.