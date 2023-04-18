Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kadir Gecesi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Doğanlar Mahallesi Camii'nde Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerifi görmek isteyen vatandaşlar cami avlusunda ve dışında uzun kuyruklar oluşturdu.
Sakal-ı Şerif'e dokunmak isteyen vatandaşlar gecenin manevi atmosferini yaşarken Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’de Sakal-ı Şerifi görmek için ilçedeki kadınlar ile birlikte Doğanlar camiine geldi.
Başkan Tekin, “Doğanlar camimizde salavatlar ile en sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) ‘in sakalı şerifine yüzümüzü sürdük. Rüyalarımızda görmeyi ahirette sırat köprüsünde şefaatine nail olabilmeyi yüce Rabbim hepimize nasip eylesin” ifadesinde bulunarak ilçe halkının Kadir Gecesini kutladı.