Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin isteğini geri çevirmedi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Bilecik Özel Eğitim Meslek Okulu özel öğrencileri sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya çağrıda bulunarak, yerli ve milli otomobil TOGG’u okullarına getirilmesini istemişlerdi.

Çağrıya kayıtsız kalmayan Vali Kızılkaya TOGG ile okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

TOGG’un yoğun ilgi gördüğü okulda öğrencilerin mutluluğu ve neşesi dikkatlerden kaçmadı.

TOGG’un Türk Milletinin gururu olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya; “Öğrencilerimizden gelen bu özel isteği geri çevirmek mümkün değildi. Biz de ilk fırsatta yerli ve milli aracımız TOGG’u onlarla buluşturduk. Bilecik’imizdeki okullara sık sık TOGG ile ziyaretler yaparak öğrencilerimizin meraklarına ve ilgilerine karşılık veriyoruz. Çocuklarımızın böyle güzel duyguları hissetmeleri bizim için çok kıymetli. Bu merakı diri tutmak ve öğrencilerimizin içindeki azmi sürekli tazelemek için ziyaretlerimize devam edeceğiz.” diye konuştu.