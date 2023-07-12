AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, il genelindeki hastanelere Sağlık Bakanlığı tarafından 15 doktor ataması gerçekleştirildiği söyledi.

Yıldırım, Sağlık Bakanlığı tarafından Bilecik merkez ve ilçelerinde bulunan devlet hastanelerine 10 uzman ve 5 pratisyen olmak üzere toplamda 15 doktor ataması yapıldığını belirtti. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2 doktor ataması yapılırken; farklı branşlarda olmak üzere Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri ilçelerinde bulunan hastanelere de toplamda 13 doktorun ataması yapıldığını anlatan İl Başkanı Yıldırım sözlerine şöyle devam etti;

"Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 romatoloji ve 1 tıbbi patoloji, Bozüyük Devlet Hastanesine 1 fiziksel tıp ve rehabilitasyon, 1 ruh sağlığı ve hastalıkları, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine 1 aile hekimliği, 1 tabip, İnhisar İlçe Devlet Hastanesine 1 tabip, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine 1 anesteziyoloji ve reanimasyon, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 genel cerrah, 1 tabip, Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine 1 aile hekimi, 1 iç hastalıkları, 1 tabip ataması yapıldı. Bu atamalar için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve Milletvekilimiz Halil Eldemir’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun inşallah."