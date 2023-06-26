Bilecik Belediyeler Birliği, Bilecik genelinde daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla kente yeni bir konteynır yıkama aracı daha kazandırdı.

Bu araç, Bilecik merkezi, Bozüyük, Osmaneli, Söğüt, Gölpazarı, Pazaryeri, Yenipazar, İnhisar, Vezirhan, Dodurga, Bayırköy ve tüm köylerde hizmet verecek. Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye başkanları ve Bilecik İl Özel İdaresi’nin destekleriyle birlikte halka hizmet etmeye devam ettiklerini vurguladı. Yaman, çalışma arkadaşlarına da gece gündüz demeden sahada verdikleri hizmet için teşekkürlerini iletti.

Yeni konteynır yıkama aracının hizmete girmesiyle birlikte, Bilecik ve ilçelerindeki konteynırlar daha düzenli bir şekilde temizlenebilecek. Konteynırların düzenli olarak yıkanması, kötü koku ve sağlık sorunlarının önüne geçilmesini sağlayacak, aynı zamanda görüntü kirliliğinin de azalmasına katkıda bulunacaktır.