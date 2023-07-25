Bilecikli gençler “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Denizli’nin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi

Gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı projeler spor, kültür ve sanat alanlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinesinde devam ediyor. Etaplar halinde gerçekleşen ’’Anadoluyuz Biz’’ projesi ile daha önce farklı şehirlerden gençleri ağırlayan Denizli bu hafta da Bilecik’ten gelen 50 öğrenciyi misafir etti. Gençler ilk olarak Bakırcılar Çarşısı ve Kaleiçi’ni ziyaret ederek Denizli esnafı ile tanıştı. Beyaz Cennet Pamukkale ve Hierapolis Antik Kent Gezisi ile Denizli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı yakalayan gençler Denizli’nin güzide ilçesi Buldan’ı da ziyaret etti. Tripolis Antik Kenti, Buldan Kültür Merkezi ve Tarihi Buldan Evlerini ziyaret eden gençler tarihsel bir yolculuğa çıktı. Buldan Vakıf Mesire alanında yapılan kuşyemlikleri ile gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirildi. Denizli’nin kuşbakışı muhteşem görüntüsünün tadını Bağbaşı Yaylası ve Teleferik gezisi ile yaşayan kafile unutulmaz bir deneyim yaşadı.