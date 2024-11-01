Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli programlar ve proje faaliyetleri sayesinde vatandaşların hem yükü hafifliyor hem de yüzleri gülüyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu’nun yürüttüğü proje ve çalışmaları kapsamında vatandaşların, ailelerin yüklerini bir nebzede olsun hafifletirken, yüzlerini de güldürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler bünyesindeki ekipler vatandaşların sosyal hizmet alanında ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla ‘Aile Sosyal Destek Programı’ (ASDEP) saha ziyaretlerine devam ediyor. Ekipleri “Psikolojik Destek” projesi kapsamında evde bakım hizmetinden faydalanan engelli vatandaşlara ve ailelerine evlerinde psikolojik sosyal destek hizmeti veriyorlar.