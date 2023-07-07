Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü’nde kongre tarihi belli olurken, şuan adaylığını açıklayan tek isim İsmail Cinoğlu oldu.

1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Turgut Özen, "Vefa için göreve geldim" demesinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra geçtiğimiz ay istifa etmişti. Bunun üzerine kulüp binasında 12 Haziran Pazartesi günü kulüp binasında toplanmış, ancak yeterli sayıya ulaşılamadığı için genel kurul ertelenmişti. Bunun üzerine araya 9 günlük bayram tatili girmesinin ardından bir sonraki kongrenin dün yönetim tarafından 13 Temmuz Perşembe günü saat 19:00’da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde olacağı duyuruldu. Kongre öncesi geçmiş dönem kulüp başkanlığı yapmış İsmail Cinoğlu adaylarını açıklarken, 1 kişinin de gerekli görüşmeler yaptığı olumlu sonuçların alması halinde kendisinin de adaylığını açıklayacağı öğrenildi.