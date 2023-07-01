Bilecik’in Osmaneli ilçesine yapımına başlanan 100 araçlık otopark o bölgeyi rahatlatacak.

Osmaneli Belediyesi “Kültür Merkezi” projesini hayata geçirirken, bölgeye yapımına başlanan 100 araçlık o bölgeyi rahatlatacak. Proje hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Şehitler parkında yaptığımız Sakarya, Göksu sosyal hizmetler salonlarından sonra yeni aldığımız arsaya kültür merkezi yapıyoruz. 500 kişi kapasiteli kültür merkezi karşısına 100 araçlık otopark yaparak ihtiyaç duyduğumuz bir yatırımı daha Osmaneli halkının hizmetine sunacağız” dedi.