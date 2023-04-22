Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde köy halkı atalarından gördükleri bayram namazından sonra köy kabristanlığında bayramlaşma geleneğini sürdürüyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyü’nde köy halkı 143 yıldır camide kıldıkları bayram namazı sonrası toplu olarak köy mezarlığında önce vefat eden yakınları için dua edip sonra mezarlıkta bayramlaşıyor.

Yıllardır mezarlıkta bayramlaşma geleneğinin devam ettiğini belirten köy halkından Emekli öğretmen Ekrem Dur, “Her bayram namazı sonrası atalarımızdan gördüğümüz gibi dayanışma ve tanışma kaynaşma adına yaptığımız bayramlaşma geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Köy halkımız ile birlikte dualar edip kabristanda bayramlaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu gelenek köyümüzde devam eder” diye konuştu.