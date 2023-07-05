Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik Valiliği himayelerinde, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bilecik Avcılar Kulübü Derneği’nin koordinasyonunda bu yıl 2’incisi düzenlenen Geleneksel Kamp Karavan ve Turna Balık Avı Yarışması düzenleneceğini söyledi.

İl Müdürü Bircan, yaptığı yazılı açıklamada, Bilecik kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan Pelitözü Gölpark’ın kamp, karavan ve sporseverlere kapılarını açtığını söyledi. Bircan, "Bilecik’in turistik anlamda en çok ziyaret edilen, kano, kam, karavan, sportif balık avı, doğa yürüyüşü, ATV motor, bisiklet turları, çeşitli eğlenceler ve aktivitelerin yapıldığı, konaklama tesisleri ve kafe bistro alanlarının yanı sıra çocuk parkları ile cazibe merkezi haline gelen Gölpark şehir merkezine ve çevre illere yakınlığı sebebiyle tercih ediliyor. Geçen yıl ilki, büyük bir katılımla gerçekleşen kamp, karavan ve turna balık avı yarışması etkinliği bu yılda 8-9 Temmuz’da gerçekleşecek. Program çerçevesinde sınırlı kamp ve karavan alanı, ateş etrafında gitar ve müzik konserleri, çeşitli ikramlar, açık hava sineması keyfi, adrelanin parkurları ve dereceye girenlere çeşitli ödüller, turna balık avı yarışması, kano ve bot ile gölet turu, yöresel ürün satış alanları ve çocuklara yönelik aktiviteler ile dolu dolu bir program hazırlanıyor. Katılım sınırlı sayıda olacağından kamp, karavan ve turna balık avına katılacaklar program koordinatörleri ile iletişime geçip adını yazdırması gerekmektedir. Turna balık avında dereceye girenlere 1’lik ödülü için bin 500 TL, 2’inciye bin TL, 3’üncüya 750 TL ile sponsorlar tarafından profesyonel olta takımı ve malzemeleri takdim edilecektir" dedi.