Bilecik’te yaklaşık 48 saattir yaşanan su kesintisi tepkiye neden oldu.

Karasu içme suyu hattında meydana gelen arıza, yaklaşık 48 saat süren su kesintisine Bahçelievler Mahallesi Villalar mevkiinde oturan vatandaşların tepkileri sebep oldu. Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle vatandaşlar, hattın çok eski olduğunu ve yıllardır bakım olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Öte yandan yanaşan bu sıkıntı sonrası kent merkezinde yıkımı gerçekleşen bir apartmanın su hattının kapanmadan yıkımı yapılması gözlerden kaçmadı. Öğle saatlerinden bu yana boşa akan su vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Ayrıca bu hatta geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen bir patlat sonucu neredeyse kent 4 gün susuz kalmıştı.