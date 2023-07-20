Bilecik’te seyir halindeki 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında elen veya yaralanan olmadı.

Kaza; Bilecik’i Pazaryeri ilçesinden Bursa’ya bağlanan kara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa istikametine Ahı Dağı üzerinde seyir halinde bulunan A.A. idaresindeki 06 ED 7917 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.G. idaresindeki 16 KMZ 88 plakalı otomobil, Gümüşdere ile Bahçesultan köyleri arasında kafa kafaya çarpıştı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kazanın yaşandığı bölgede jandarma tarafından trafik kontrollü olarak sağlanırken, hasarlı otomobiller kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.