Toplantıda, etkin ve hızlı kararlar alınarak yapılan çalışmaların genel olarak olumlu değerlendirildiği ve vatandaşlarımızın hizmetlerden duyduğu memnuniyet vurgulandı. Vali Aygöl yaptığı açıklamada: “2024 yılında şehrimizin her köşesine hizmet götürmeyi, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmayı hedefledik. Nitekim yaptığımız çalışmalarla eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, tarımdan turizme kadar birçok alanda 2024 yılı hizmet yılı oldu. Bu çalışmalarda gece gündüz demeden büyük emekler sarf eden İl Özel idaremizin emektarlarına, çalışma arkadaşlarımıza ve İl genel meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü bir Bilecik için 2025 yılında da durmadan yorulmadan aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: iha