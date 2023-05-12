Bilecik İl Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 236 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Osmaneli bölgesinde 6 şahsın uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak T.D., Y.H., F.Y., K.U., M.B. ve İ.A. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada 38 gram metamfetamin, 38 gram kubar esrar, 236 gram sukunk, 274 adet extacy hap, 19 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 1 adet elektronik terazi, 16 adet tabanca mühimmatı, 2 adet av tüfeği mühimmatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 636 TL ve 20 Euro ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.