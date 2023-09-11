Bilecik’te 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlarken, 43 bin 368 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Bilecik il genelinde 43 bin 368 öğrenci, 3 bin 98 öğretmen il genelinde 178 okulda bugün itibariyle 2023-2024 eğitim-öğretim yılına başladılar. Bu yıl 3 bin 5 öğrenin ilkokula başladığı Bilecik’te İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında Malhun Hatun İlkokulu’nda tören düzenledi. Törene; Vali Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve kurum müdürleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 4’üncü sınıf öğrencileri tarafından 1’inci sınıfa başlayacak olan öğrencilere hoş geldin çiçeği takdim edildi.

"Başarı sadece bizim çalışmamızla olmayacak"

Öğrenciler tarafından hazırlanan dans gösterilerinin ardından Vali Şefik Aygöl eğitim kalitesinin yükseltilmesi için Bilecik’te önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Ben de en az çocuklarımız kadar heyecanlıyım. Bu kentte daha ilk ayımdayım. Çocuklarımızın geleceği ile ilgili olarak çok güzel düşünceler oluşturmaya başladık. Çok yakında çocuklarımızın aldığı eğitimin ile ilgili çok güzel çalışmalar başlatacağız. Başarı sadece bizim çalışmamızla olmayacak. Bir tarafta çocuklarımız olacak, bir tarafta eğitimcilerimiz olacak, diğer tarafta da annelerimiz ve babalarımız olacak. Bu üçlü ayağı oluşturunca başarıyı elde edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları ve çeşitli gösterilerin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla Bilecik’te 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı.