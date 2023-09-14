Bilecik’te 5 ayrı noktaya düzenlenen operasyonda, paketlenmiş halde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen toplam 5 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 73,22 gam metamfetamin maddesi, 35,59 gram skunk maddesi, 10 adet captagon maddesi, 2,15 gram sentetik kannabinoid maddesi 0,98 gram eroin maddesi, 0,29 gram esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyonlarda 4 şahıs hakkında ’Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 2 şahıs hakkında ise; ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçundan yasal işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi. Bu şahıslardan Ö.F.D. ve C.T. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.