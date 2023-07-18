Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan “Uzman Eller" projelerinin desteklenmesine yönelik açılan programda 6 kişiye geri ödemesiz hibe desteği verildi.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü Yoldaş, "2023 yılında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun girişimcilerin başvuruda bulunması üzerine, başvurusu uygun bulunan 6 kişiye toplamda 1 milyon 500 bin TL geri ödemesiz hibe desteği verildi. Hibe Sözleşmesi imzalamaya hak kazanan girişimcilerimiz, bitkisel ve hayvansal üretim projelerini hayata geçirmek üzere sözleşmelerini imzalandı. Sözleşmeler imzalandıktan sonra, İl Müdürü Yoldaş, ilimiz için hayırlı olması temennisinde bulundu. proje konuları, bitkisel ürerim, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı 1 kişi, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği 1 kişi, hayvansal üretim, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği - süt sığırı yetiştiriciliği 2 kişi ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği - koyun yetiştiriciliği (süt ve besi) 2 kişi geri ödemesiz hibeyi almayı hak kazandı.