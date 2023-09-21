Bilecik’te 8 konu başlıklı gün boyu sürecek olan ’Aile Çalıştayı’ başladı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphanesi Dursun Fakih Salonu’nda koordinatörlüğünü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, paydaş kurumlar ise Bilecik Valiliği - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bayırköy Belediyesi olan ’Aile Çalıştayı’ başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayda açılış konuşması yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Evet, aile, insanın sığınağı, kendini en güvende hissettiği önemli bir yapıdır. Bu yapının içinde ise çocuklarımız ve gençlerimiz bulunmakta. Doğduğumuz an itibariyle hayatın bizi emanet ettiği ellerdir anne babanın eli. Gitgide büyüyerek birbirine kenetlenmiş birkaç yüreğin el ele tutuşup zamansız rüzgarlara, sert ve çetin yıllara meydan okuduğu iyi günde ve kötü günde bir liman misali sığınabileceğimiz koşulsuz sevginin ve saygının gerçek anlamını tadabileceğimiz en güvenilir limandır aile. İşimizden ya da okuldan eve döndüğümüzde sıcak bir yuva ve huzurlu bir ortama ihtiyaç duyarız. Evimizi huzurlu bir yuva haline getirmek ise tamamen bizim elimizdedir. Nasıl ki evimizin çatısı dıştan gelecek her türlü zarardan ve soğuktan koruyorsa bedenimizi, ailemiz de bizim ruhumuzu koruyan kalkan gibidir. Hiç kimsenin yanımızda olmadığı durumlarda dahi ailemiz hep yanımızdadır. Aile bir ’Ağaç’tır. Bu ağacın bir dalının incinmesi ise tüm aile fertlerini üzer. Bu nedenle bu ağaca çok iyi bakmalı ve yeşerip meyve vermesi için elimizden geleni yapmalıyız. Bu minvalde 81 ilimizde ’Büyük Aile Çalıştayı’ gerçekleştirilmektedir. Bu çalıştayın esas konusu ’Ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın arttırılması’ yönündedir. Nitekim üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin derlendiği Aile Çalıştayları ile ülkemiz aile odaklı sosyal politikalar noktasında daha ileri bir seviyeye ulaşacaktır. Aile Çalıştayında ilimizde saymış olduğumuz tüm unsurların vermiş olduğu katkı, destek ve görüşlerin harmonize edildiği, derlenip toplandığı büyük bir fikir ve güç birliği ortaya çıkacağına kuşkumuz yoktur" dedi.

"Çekirdek aile diye bir aile yoktur"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise, "İsminde aile geçen sosyal alanda hizmet eden bir bakanlıkta çalışmak hem çok zor hem ciddi bir sorumluluk gerektiren ve aynı anda çok önemli teşkilatta çalışmanın önemini ifade etmek istiyorum. Aile denilince hepimizin bir yerlerinde kalbinde, göğsünde aile çok farklı bir yapıdır. Aile ve Sosyal Politikalar ile çok mücadele ettiğimiz bir husustur aile kavramı. Bizler eğitim seviyesi yükselirse aile daha güçlü olur diye değerlendirdik eğitim seviyemiz yükseldi ama maalesef ailelerimizi kaybetmeye başladık. Boşanma oranları eğitimli insanların daha fazla olduğunu gördüğümü üzülerek ifade etmek istiyorum. Erkeklerimiz kadınlarımız ekonomik bağımsızlığını kazandıkça daha güçlü daha özgür bir aile kuracağını düşündük ama bunun sonuçlarına baktığımızda burada da ters bir durum olduğunu gördük. Son dönemde çekirdek aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar içerisine girdik. Çekirdek aile diye bir aile yoktur. Çünkü çekirdek aile dediğimiz aile anne, baba ve 2 çocuktan oluşan geleceği olmayan bir ailedir. Bizler büyük aileyi nasıl koruruz nasıl muhafaza ederiz bunun üzerinde duracağımıza inanıyorum. Büyük ailede teyzeler, halalar, dayılar, amcalar vardır. Bunların hepsi ailenin bir parçası ve aile kavramıdır. Geniş aile kavramına değer veren hocalarımız, katılımcılarımız olsun hepsine teşekkür ediyorum iyi ki varsınız" dedi.

Konuşmaların ardında 8 başlık halinde gün boyu sürecek olan çalıştay başladı.

Çalıştaya; Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yarcımsı Yaşar Külhan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kurum müdürleri, sivil toplum kurulu temsilleri ve davetliler katıldı.