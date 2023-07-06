Bilecik’te uzun zamandır beklenen asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler ve Hürriyet Mahallerinde altyapı çalışmaları sona ererken, mahalle sakinlerin heyecanla beklediği asfaltlama çalışmaları geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Ekipleri ilk etapta Bahçelievler Mahallerinde çalışmalara ağırlık verirken, neredeyse yüzde 80’lik kısmı bitirildi. Ekipler geri kalan kısmı bitirmek için canla başla çalışırken, çalışmaların bittiğinde sokak güzelleştirme çalışmaları yapılacağı öğrenildi.