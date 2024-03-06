Bilecik Valiliği tarafından başlatılan Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) çerçevesinde Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “Ateşin Sigaranı Değil Eğitim Meşalesini Yaksın” projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Proje hakkında bilgiler veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, oluşturulan proje kapsamında öğrenci velilerinin sigara alışkanlığından vazgeçilmesinin amaçlandığını söylerken, velilerin 1 günlük sigara masraflarını eğitim için destekte bulunmalarını istedi.

Veliler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve geliri öğrencilerin eğitimine kullanacak olan “Ateşin Sigaranı Değil Eğitim Meşalesini Yaksın” projesi ne destekte bulundu.