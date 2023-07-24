Bilecik’te dün gece aynı anda 6 noktada başlayan orman yangını kontrol altına alınırken sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi Azapdere mevkiinde ormanlık alanda 6 farklı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bilecik ekiplerinin yanı sıra Bursa’dan takviye ekipler geldi. Yangın yaklaşık 1 hektar alanı etkilerken rüzgar olmaması ve ekiplerin anında müdahalesiyle yangın söndürüldü.

"96 personel yangına müdahale etti"

Yangın sonrası olay yerine giderek inceleme yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Osmaneli’nde akşam başlayan orman yangını orman kahramanlarımızın üstün gayretiyle büyümeden kontrol altına alınmıştır. 96 personel, 13 arazöz, 8 müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ile müdahale edilen yangın sahasında tedbirler sabaha kadar devam edecektir" dedi.