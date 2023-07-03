Bilecik’te Kurban Bayramı boyunca kurban keserken yaralanan 96 kişinin hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Bilecik’te bayramın 4 gününde kurban kesen vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı. Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla il genelindeki farklı ilçeler ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 96 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bunlardan 7’si hastanelere 112 Acil Servis ekiplerince gelirken, ayakta başvuranların sayısı 89 oldu. 96 acemi kasaptan sadece 1 tanesinin genel durumu orta derecede olduğu öğrenildi.