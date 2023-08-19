Bilecik’te bir marketler zincirinin açılışını bir ticari araç üzerindeki megafonla ile mahalle mahalle gezerek duyuran şahsa ceza yazıldı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkiinde yeni açılacak olan Hakmar adlı marketin açılışı için 34 DE 2751 plakalı araca reklam giydirmesi yaparak üzerine bir de megafon taktı. Şahıs Cumartesi sabahı mahalle mahalle gezerek, aracın üzerindeki megafondan açılaşa özel kampanyaları söylediği gören Bahçelievler Mahallesi sakinleri durumu hemen zabıtaya bildirdi. Ekipler şahıs kısa sürede yakalarken, markete 5326 sayılı Kabahatler Kanunun göre 617 TL ceza yazıldı.