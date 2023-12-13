Bilecik’in Gölpazarı ilçesi ceviz üretiminin yüzde 50’sini sağlayan Büyükbelen köyündeki bahçelerde yetiştirdikleri cevizleri toplayan üreticiler bu yıl yaş cevizi kilosu 17-18 lira arasından toptan sattı. Köye başta Eskişehir, Bursa, İzmit, Adapazarı olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen toptancılar, kabuğundan ayrılmamış yaş cevizleri bir günde satın aldı.

Bilecik il genelinde ceviz hasadı sona ererken, 56 bin 643 dekar alanda toplamda verim rekoltesi 12 bin 960 ton olarak kayıtlara geçti. Bilecik genelinde ’Bilecik- Şebin-Yalova 1,2- Şen- Chandler- Pedro- Franguette-Fernor’ cinsi ceviz üretimi yapıldı. Büyükbelen köyünde bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 2009 yılında ’Pedro’ ve ’Chandler’ cinsi ceviz diken ve şuan bin 500 ağacı olan üretici İsmet Güneş, " Biz bu işi 15- 20 yıldır yapıyoruz hatta bu büyük ağaçlar yerli cevizlere ’Pedro’ ve ’Chandler’ cinsi aşıladık. Büyükbelen Köyünün hava durumundan dolayı, rakım olarak yüksek oluşundan dolayı bu ceviz içleri hep dolu oluyor. Boşluk hiç olmuyor. Bu sene biraz yağmurların aşırı gitmesinden dolayı biraz verim düştü fakat kalite yükseldi. Kalite genelde az olduğu için kalite güzel. Onun için fiyatlar 17- 18 arasında geçiyor. Biraz ceviz fiyatları düşük kalıyor ama öbür ürünlere bakarak düşük kalıyor ama memnunuz biz. Fakat fındığa göre, çekirdeğe göre ceviz işi düşük kaldı. Ama gelecek zamanlarda bu fiyatlar yükselir umudundayız" dedi.

"Köyümüze günde 2 tır geliyor, bin ile bin 500 ton ceviz çıkıyor"

İsmet Güneş açıklamasının devamında, "Köyümüze günde 2 tır geliyor. Tahminen günde 80 ton civarında köyümüzden yaş ceviz dışarı gönderiyoruz. Genelde Adapazarı’ndan, Bursa’dan geliyorlar. Bu yeşil kabuklu ceviz hasadı 10 gün devam ediyor. Bin ton, bin 500 ton arasında yaş ceviz sezonunda ceviz çıkıyor köyümüzden. Köyümüz genelde bu ceviz işine döndü. Kabuklu yaş ceviz olarak satıyoruz. Kurutmaya anca ihtiyacımız kadar ayırıyoruz kendimiz. Böyle devam ediyoruz" dedi.