Bilecik’te çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Kuyubaşı Köyü sınırları içindeki sarp dağlık alanda yıldırım düşmesi sonucu ağaçlar alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Yangın 2 saatlik bir çalışma sonrası kontrolde altına alındı.