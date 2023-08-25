Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla 81 ilde 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında toplu tüketim yerlerine yönelik eş zamanlı olarak gıda denetimleri gerçekleştirileceği bildirildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında il ve tüm ilçelerde görevli gıda kontrol ekiplerince eş zamanlı gıda denetimleri yapılıyor. Konuyla ilgili açıklamada, " Tarladan sofraya kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmak ve vatandaşlarımıza güvenilir gıda sunmak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın asli görevleri arasında bulunmaktadır. Gıda sektöründe yer alan işyerlerine düşen en büyük sorumluluk ise; gıda mevzuatıyla belirlenen genel ve özel hijyen kurallarını doğru ve eksiksiz biçimde uygulamak ve tüketici sağlığını korumaktır. Denetimlerde özellikle toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı; izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, hijyen ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığına yönelik denetimlere ağırlık verilmektedir. Gerekli görülmesi halinde numune alınmakta ve uygun olmayan işletme ve ürünlerine idari yaptırım uygulanmaktadır." denildi.