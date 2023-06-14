Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bütün geliri depremzede vatandaşlar ve deprem bölgesindeki öğrencileri için kullanılacak “Eğitim Şenliği” başladı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde öğrencilerin tiyatro gösterisi, halk oyunları ve müzik dinletisini sergilediği Eğitim Şenliği kapsamında Hükümet konağı yanında kurulan stantlarda okul yöneticileri öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan ürünler, depremzede vatandaşlar için satışa çıkarıldı.

Kermesin kurdelesini Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selen Mutlu Haşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Pulat, Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Celalettin Konuk ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü vekili Tahsin Yazır kesti.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kermeste vatandaşlar bol bol alışveriş yaptı.

Öğrencilerin tiyatro gösterisi, halk oyunları ve müzik dinletisini sergilediği Eğitim Şenliğinde konuşma yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, eğitim şenliğinin hayırlara vesile olmasını dilerken, "Bu eğitim şenliği neticesinde elde edilen gelirler depremzede kardeşlerimize, oradaki öğrencilerimizin ihtiyaçları için harcanmak üzere oraya bağışlanacak. 6 Şubat günü ülkemiz derin bir acıyla sarsıldı. 51 bin vatandaşımızın rahmeti rahmana kavuştuğu, birçok vatandaşımızın yaralandığı 11 vilayetimizi etkileyen çok büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem neticesinde sadece oradaki sosyal yaşam değil eğitim de aksadı. Ancak gelinen noktada asrın felaketini asrın birliğiyle beraberliğiyle hep beraber yaraları sardık ve sarmaya devam ediyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de, ilçede 2 gün sürecek olan Eğitim Şenliğine ilçe halkının bir kez daha duyarlı olmasını isteyerek geliri deprem bölgesindeki öğrencilere bağışlanacak kermese herkesi davet etti.