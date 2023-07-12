Seyir halindeki hurda yüklü tır kontrolden çıkarak devrilirken, Bilecik-Eskişehir kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı, 3 kilometre araç kuyruğu oluştu

Alınan bilgilere göre; Bilecik’te Eskişehir istikametine seyir halinde olan Mehmet Kara (42) yönetimindeki 11 AAT 612 plakalı hurda yüklü tır, Ertuğrulgazi Tüneli’ne gelmeden sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp yola devrildi. Kazada araç sürücü Mehmet Kara yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan Bilecik-Eskişehir kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapanırken, 3 kilometre araç kuyruğu oluştu.