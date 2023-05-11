Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Korkma İyi Bir Annesin’ adlı söyleşiye büyük ilgi oldu.

14 Mayıs Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen söyleşide; Akademisyen Anne Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Bileciklilerle bir araya geldi. Katılımcıların büyük bir beğeni ile takip ettiği söyleşiye, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da katılarak, söyleşi sonunda konuşmacı Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’a çiçekle birlikte Bilecik Belediyesi tarafından orta refüjlerde ekilen lavanta çiçeklerinden üretilen ürünler hediye etti.

Düzenlenen söyleşinin çok verimli geçtiğini kaydeden Başkan V. Subaşı, "Öncelikle anneler günü öncesinde düzenlediğimiz bu anlamlı söyleşiye katılan Saniye Bencik Kangal’a çok teşekkür ediyorum. Tüm annelerimizin de 14 Mayıs Anneler Günü’nü şimdiden kutluyorum. Çok verimli ve keyifli bir söyleşi oldu’’ ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal ise Bileciklilerle buluştuğu için duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti. Söyleşi; Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ın konuşma sonrasında vatandaşlara kitaplarını imzalayarak, fotoğraf çektirmesiyle son buldu.