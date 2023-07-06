Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kentte etil alkol satışı yapan şahıslara operasyon düzenlendi.

Alınan bilgilere göre kent merkezinde içki üretilmek üzere etil alkol satışı yapan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekiplerce bir operasyon düzenlendi. Operasyondan 47 adet 1 litrelik alkol, 105 adet mentol, 42 adet aroma verici ve 140 adet bandrolsüz puro ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 3 şahıs gözaltına alınırken, hakkında Kaçakçılık Kanununa muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.