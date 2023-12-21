Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelerek faaliyet gösteren sanayicileri ele aldı.

Vali Aygöl, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne giderek yapılan çalışmaları yakından inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Vali Aygöl, Bilecik’te faaliyet gösteren sanayicilerin şehirle entegrasyonunu sağlamanın önemine dikkat çekti. Yapılacak olan çalışmalarda faaliyet gösteren sanayicilerinde ele alınacağı projeler üzerinde duruldu.