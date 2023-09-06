Bilecik’te seyir halindeki tırın dorsesinin bağlantı yerinden kırılarak ayrılması sonrasında yürekler ağza gelirken, arkasında araçların olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Alınan bilgilere göre; Küçük Sanayi Sitesi rampasından kent merkezine seyir halindeki G.K. idaresindeki 11 ER 346 plakalı tırın dorsesi İl Özel İdaresi kavşağı ışıklarına gelmeden bağlantı yerinden kırılarak yerinden çıktı. Bir süre tır dorsesinden ayrılmış bir şekilde hareket ederken, şans eseri arkadan herhangi bir aracın gelmesi ve dorsenin boş olması muhtemel bir faciayı önlemiş oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri bir kazanın yaşanmaması için önlem alarak, trafiğin kontrollü geçişini sağladı.