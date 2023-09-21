Bilecik’te seyir halinde freni boşalan iş makinesi park halindeki bir otomobili altına alarak sürükledi. İş makinesinin sürüklediği otomobil, park halindeki bir traktör römorkuna çarparak durabilirken, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Bursa Karayolu’ndan Beyce Köy ayrıma dönen sürücünün adı öğrenilemeyen 16 07 23011 plakalı iş makinesinin iddialara göre freni patladı. Kontrolü çıkan araç yolun sağ tarafındaki park halinde bir otomobil altına alarak sürüklemeye başladı. Ardından iş makinesi sürüklediği otomobil yine park halindeki ayçiçeği yüklemesi yapılan bir traktörün römorkuna çarpması nedeniyle durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.