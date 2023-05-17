Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşanan trafik kazasında sporcuları taşıyan araç traktöre arkadan çarptı. Kulüp başkanı ve futbolcular ölümden döndü.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Geçtiğimiz hafta Bozüyük ilçesinde oynadıkları Cihangazispor karşılaşması sonrası Kınık köyüne dönen Kınıkspor futbolcularını taşıyan ve Kınıkspor Başkanı Necmi Ceyhan’ın kullandığı 11 AB 457 plakalı hafif ticari araç, Dereköy kavşağında aynı istikamette seyir halindeki 11 EE 368 plakalı traktörün arkasında odun taşımak için kullanılan römorka çarptı.

Yaşanan kazada hafif ticari araç traktörün römorkuna ok gibi saplanırken araçta bulunan Başkan Ceyhan ve futbolcular kazayı yara almadan atlattı.

Futbolcuları taşıyan araç Pazaryeri Belediyesi'ne bağlı iş makinalarıyla saplandığı römorktan ayrılırken maddi hasar oluşan araç belediye ekiplerince otoparka çekildi.