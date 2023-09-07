Bozüyük Belediyesi ve AKUT işbirliği ile düzenlenen Gençlik Doğa Kampı, türbin mesire yerinde başladı.

4 Eylül Bozüyük’ün Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde 3 gün 2 gece sürecek olan kamp türbin mesire yerinde başladı. Burada öğrenciler ve aileleri ile görüşen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu öğrencilerle tek tek ilgilenerek kampta kullanacakları malzemeleri verdiler. Kamp alanına ulaşan öğrenciler, kamp malzemelerini teslim aldıktan sonra çadır kurulumu ve temel kampçılık eğitimi alarak çadırlarını kendileri kurdular.

Çadırlara yerleştikten sonra kamp etkinliklerine başlayan öğrenciler 3 gün boyunca; afet bilinçlendirme semineri, paracord atölyesi, grid parkuru ve oyunlar, zipline, voleybol, futbol, sopa oyunu ve güven parkuru, Bozüyük Orman Bölge Müdürlüğü’nün etkinliği, doğa yürüyüşü ve çeşitli eğlenceli etkinliklere katılacaklar. 14-15 yaş grubu yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı kamp etkinliğinde öğrencilere profesyonel AKUT personeli nezaret edecek.