Bilecik’te bir otelin içkili mekanında 2 kişi arasında yaşanan kavgada kan aktı.

Alınan bilgilere göre Gazipaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak üzerinde içkili mekanda gece saat 01:00 sularında ayrı ayrı masalarda oturan U.B. ile C.K. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Yaşanan olayda C.K. kesici bir aletle U.B.’yi karaciğer bölgesinden yaraladı. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs hemen ameliyata alınırken, şuan yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, zanlıyı yakalayarak, gözaltına aldı. Polis, olay ilgili bir kaç şahsın ifadesine başvurmak Üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü.