Bilecik’te kaçak/klonlanmış cep telefonu ticareti yapan şahısların tespit ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak/klonlanmış cep telefonu ticareti yapan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 adreste baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 17 adet kaçak cep telefonu ve 2 adet IMEI klonlama işlemlerinde kullanılan bilgisayar ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 3 şahıs hakkında Kaçakçılık ve Elektronik Haberleşme Kanunlarına muhalefet suçlarından tahkikat başlatıldı.