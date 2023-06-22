Bilecik’te ahırdan kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan 10 kilometre uzaklıkta bulunduSedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaybolan hayvanlardan biri 5 gün sonra Bozüyük’ün Çamyayla köyü yakınlarında orman işçileri tarafından bulundu.

Pazaryeri ilçesinde 5 gün önce Beşikli mahallesinde Bayram Keteci’ye ait ahırdan kaçan kurbanlık düvelerden birisi 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda başıboş gezerken, Bozüyük’ün Çamyayla köyü sınırlarında orman işçileri Emrah Nergiz, Yakup Yeşilyurt ve Halis Yeşilyurt tarafından görüldü.

Orman işçilerinin durumu Bayram Keteci’ye bildirmesiyle birlikte hayvanın görüldüğü yere giden Keteci ve orman işçileri kaçan düveyi 4 saatlik kovalamaca sonucu ormanlık alanda yakaladı.

Bayram Keteci orman işçilerine duyarlılığı için teşekkür ederken, “5 gün önce besi hanemizden kaybolan kurbanlık düvelerimizden birini orman işçileri arkadaşlarımız Çamyayla köyü yakınlarında görmüş ve bana haber verdi. Besihanemizden hayvanların bulunduğu alan on kilometreden fazla. Arkadaşlarımızın yardımıyla düvemizi yakaladık. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah diğer düvemizde bulunur” dedi.