Bilecik’te birlik ve beraberlik örneği sergileyen köyün kadınlar imece usulü yaptıkları 2 bin kişilik aşureyi dağıttılar.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine Kınık Köyü’nde Muharrem ayı dolayısıyla birlik ve beraberlik örneği sergileyen köyün kadınlar hep birlikte imece usulü yaptıkları 2 bin kişilik aşureyi köy camiinde okutulan mevlit sonrası gelen misafirlere ve köy halkına dağıttılar. Düzenlenen etkinliğe Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Muammer Yıldırım ve köylü vatandaşların yanı sıra çevre illerden davetliler katıldı.

"Her sene köy kadınlarımız toplanıp aşure yapıyor ve gelen misafirlerimize ikram ediyoruz"

Köylü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güzel bir etkinlik olduğunu diye ifade eden köy sakinlerinden Ayten İlhan, "Muharrem ayının gelenekselleşmiş etkinliği olan aşure köyümüz kadınlarının birlikteliğinin ve beraberliğinin bir simgesi oldu. Her sene muharrem ayında köyümüzde farklı bir evde köy kadınlarımız toplanıp aşure yapıyoruz ve gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.