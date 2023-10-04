Bilecik’in Kızıldamlar köyünde yetişen kestane kabağı tarlalarda toplanarak Türkiye’nin çeşitli illerine gönderilmeye başlanıldı.

Bu yıl üretimde rekor bir artışın olduğunu belirten Köy Muhtarı Metin Gezen, geçen yıl 750 ton olan üretimin bu yıl ise bin tonun üzerine çıktığını söyledi. Köy Muhtarı Metin Gezen açıklamasında “ Köyümüzde bu yıl 40 çiftçi ekim yaptı, 500 dönümlük araziye ekilen kabaklarda bu yıl 1000 tonun üzerinde üretim oldu. Çiftçilerimiz tarlalarından toplanan mahsullerden memnun. Bizim burada üretilen kabaklarımızın kaliteli ve raf ömrü uzun. Bu yüzden kestane kabağımız ülkemizde markalaştı. Ürettiğimiz kabakları İstanbul, Ankara, Antalya gibi ülkemizin bir çok illere gönderiyoruz” dedi.