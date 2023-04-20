Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, Ramazan ayı boyunca Bilecik’teki ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

Sevcan Uzun yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk gününden itibaren çalışmalarına hafta sonu dahil ara vermeden devam eden Kızılay Bilecik şubesi 711 kişiye 2 bin 133 kıyafet, 174 kişiye bin TL zekat, 182 aileye gıda kolisi, 145 aileye 290 adet konserve yardımı yaptı. 6 Şubat’tan bu yana ise depremzedelere toplamda; 3 bin 362 kişiye 15 bin 732 parça kıyafet, 634 adet gıda kolisi, 378 hijyen malzemesi, 354 bebek bezi dağıtıldı. 12 ay boyunca hiç durmadan yardım faaliyetlerine devam ettiğini, insan onuruna yakışır bir şekilde hareket edildiğini, bundan sonraki süreçte de çalışmalarının devam edeceğini bildirmiştir. Kızılay’ımıza nakdi ve ayni olarak bağış yapan, her zaman yanımızda olan tüm bağışçılarınıza sonsuz teşekkür eder, bu vesileyle tüm Bilecik halkına iyi bayramlar dileriz" ifadelerine yer verdi.