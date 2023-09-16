Bilecik İl Özel İdaresi'nin 2023 Yatırım Programı kapsamında köy yollarındaki yenileme ve asfaltlama çalışmaları Yeşilyurt Köyü'nde devam ediyor.BİLECİK (İGFA) - Serimi yapılmakta olan köy yolundaki çalışmaları incelemek üzere Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı; Yeşilyurt Köyü muhtarı, vatandaşlar ve yol ve ulaşım hizmetleri ekipleriyle bir araya gelerek devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Bayrakçı, çalışmaların tamamlanmasıyla Yeşilyurt Köyü'nün 4 kilometre yeni asfalt köy yoluna kavuşacağını söyledi.
 