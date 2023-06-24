Bilecik’te yağma, tehdit, şantaj gibi yöntemlerle haksız kazanç ve menfaat temin ettiği tespit edilen yapılanmaya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kentte ikamet eden vatandaşlara yağma, tehdit, şantaj gibi yöntemlerle haksız kazanç ve menfaat temin ettiği tespit edilen yapılanmaya yönelik operasyon düzenlendi. Bilecik merkezli Hakkâri, Siirt, Hatay ve İstanbul illerinde eş zamanlı olarak ’Kukla 11’ ismi verilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemeye çıkarıldı. Şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.