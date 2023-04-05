Bilecik’te şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan 3 kişiden 2’si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik-Eskişehir karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 11 SK 919 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Bayrak (43) Şelale rampasına geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçarak taklalar durabildi. Kazada, araç sürücü Ahmet Bayrak hafif, yolcu olarak bulunan Levent Bayrak (41) ve Nazife Bayrak (75) ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Levent Bayrak ile Nazife Bayrak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

İHA